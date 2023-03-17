Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret etmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle ziyaret tarihinde değişiklik yapıldı.

14 Mayıs'ta Türkiye tarihi bir seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Millet İttifakı, büyük kavgaların, geniş tartışmaların ardından üzerinde anlaştığı Kılıçdaroğlu ismi ile seçime girerken hedef HDP'nin desteği.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz HDP ile görüşme gündeme geldi. CHP Lideri, yaptığı açıklamalarda toplumun her kesimi ile temas kuracağını söylerken HDP ile de görüşme planlandı.

Konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı paydaşı İyi Parti'de rahatsızlığa neden olan bu görüşme planında bir değişiklik yaşandı.

18 Mart Cumartesi günü için planlanan görüşme, iki tarafın da yoğun programı nedeniyle ertelendi.