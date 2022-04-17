Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlere sunacağı 8 seçenek

Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ile hazırladığı seçime nasıl girileceğine yönelik 8 maddelik taslağı 6'lı masada paylaşacak. Maddeler arasında üçüncü ittifak seçeneği de var.

Seçim Yasası'nın TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından adaylık ve erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Bu kapsamda parlamenter sisteme dönüşte mutabık kalan muhalefetteki 6'lı masa liderleri toplantılarına ve çalışmalarına devam ediyor.

Liderlerin kamuoyu açıklamalarında ise çelişkiler dikkat çekerken, 6'lı masanın dağılacağı yönünde tespitlere yol açacak ifadeler kullanılıyor.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Kılıçdaroğlu 8 seçenekli taslağını sunacak

Hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekibiyle farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin taslak haline getirdiği çalışmalar ise diğer liderlerle paylaşılacak.

Kılıçdaroğlu 8 maddelik bir çalışmayı 24 Nisan'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak olan dördüncü liderler zirvesinde paylaşacak.

Söz konusu çalışmaya ilişkin bilgilere ulaşan Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi, konuyu haberine taşıdı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa liderlerine sunacağı seçenekler şu şekilde:

Tüm illerde CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girilecek

1- Muhalefet blokundaki altı parti, Millet İttifakı yapısına dahil olacak ve tüm illerde seçime CHP ya da İyi Parti listeleriyle girilecek. DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin adayları, CHP ve İyi Parti’nin çıkaracağı listelere eklenecek. Bu formülde, partilerin illerdeki durumlarına bakılarak liste çıkarma önceliği, o ildeki avantajlı partiye verilecek.

2 liste ile seçime gidilebilir

2- Millet İttifakı çatısı korunarak 4+2 seçeneği uygulanacak. CHP ve İyi Parti bir blok; DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri ikinci blok olacak, iki ayrı liste ile seçime girilecek.

İki bloklu seçenek

3- Millet İttifakı yapısı altında 3+3 sistemi uygulanacak. CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti bir bloku oluşturuken ikinci blokta ise DEVA, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İttifaklar, seçim için iki ayrı liste oluşturacak.

Üçüncü ittifak olasılığı

4- Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti’den oluşan yapısını koruyacak. Buna alternatif olarak farklı isim taşıyan yeni bir ittifak oluşturulacak. Yeni ittifakta ise DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İki ittifak illerde farklı listeler çıkaracak.

Bölgesel avantaşa göre liste

5- Muhalefet blokundaki tüm partilerin illerdeki oy potansiyellerine bakılarak 'karşılıklı çekilme sistemi' uygulanacak. Örneğin CHP ya da İyi Parti’nin milletvekili çıkaramayacağı düşünülen bir ilde daha fazla vekil çıkarması olası parti ya da blok üzerinden liste oluşturacak. Bu seçenekte hangi parti ya da blok avantajlı durumdaysa liste çıkarma önceliği ona bırakılacak.

Bütün partiler kendi listeri ile girebilir

6- Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikler gerekçesiyle düşük ihtimalli bir seçenek olmakla birlikte 6’lı masadaki tüm partiler kendilerine ait listelerle seçime girecek.

Rakibe göre strateji seçeneği

7- Cumhur İttifakı’nda yer alan AKP, MHP ve BBP’nin ayrı listelerle seçime gitmesi durumunda ilk altı formül üzerinden en yüksek faydanın sağlanacağı seçenek değerlendirilecek.

8 - AKP, MHP ve BBP, Cumhur İttifakı çatısı altında tek listeyle seçime girerse yine ilk altı formül masaya yatırılarak en fazla milletvekilini elde etme olanağı sunan seçeneğe odaklanılacak.