Kemal Kılıçdaroğlu, Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

CHP farklı kentlerde grup toplantılarına devam ediyor.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda bugün Sakarya'daydı.

Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

Savaşın Ankara ilçelerinde geçtiğini unuttu

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı VİDEO

"Kurtuluş savaşının en kanlı savaşı Sakarya'da yapıldı"

Tarihi gerçeklerden bihaber olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zamanada bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."