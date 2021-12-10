Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı gündem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı gündem oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söylemesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz iki günde Gaziantep Ve Şanlıurfa gezilerindeydi.

Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da tanışma programına katılarak burada çiftçilerin yaşadığı sorunlara değindi, hükümeti eleştirerek vaatlerde bulundu.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİYOR"

Şanlıurfa'nın bereketli topraklarıyla tarımın da ziraatin de başkenti olduğunu söyleyen Kemal Kılıçcaroğlu, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündeme gelirken dalga konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı gündem oldu VİDEO

"BUNDAN FINDIĞIN HABERİ VAR MI"

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yapıldığı yönündeki açıklamasına ilk tepki, fındık üretimi ile özdeşleşmiş Ordu'dan geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.