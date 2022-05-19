Petrol
110.85
-1.06%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
485.569
1.62%
BTXN Coin
13.02
-8.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken anons

    Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken anons

    CHP Gençlik Kolları'yla birlikte Anıtkabir'e yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacağı sırada, "Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı" şeklinde anons edildi.
    • 19.05.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 06:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

    İstikameti Ankara Güvenpark’tan Anıtkabir’e olan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

    Gençlerle yürüdü

    Yürüyüş esnasında, gençler tarafından “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Atatürk gençliği görev başında” sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu.

    Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler 'Gençlik Marşı' ile 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısını söyledi.

    Dikkat çeken anons

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş ile geldiği Anıtkabir’in önünde, gençlere hitaben bir konuşma yaptı.

    Bu sırada yapılan bir anons dikkat çekti.

    Kemal Kılıçdaroğlu yla ilgili dikkat çeken anons #1

    "Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı"

    “Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı” olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, mikrofonu alarak kalabalığa seslendi.

    Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.

    Ardından Kılıçdaroğlu, alkış ve ıslıklar eşliğinde özçekim yapmak isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilerek sohbet etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu yla ilgili dikkat çeken anons #2

    Kemal Kılıçdaroğlu yla ilgili dikkat çeken anons #3

    Kemal Kılıçdaroğlu yla ilgili dikkat çeken anons #4


    İlginizi Çekebilir

    Napoli, Miralem Pjanic'i istiyor
    Transfer dosyası

    Napoli, Miralem Pjanic'i istiyor

    Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir