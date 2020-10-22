Kemal Öztürk ile Adil Gür arasında KKTC seçim sonuçları üzerinden yaşanan tartışma, Habertürk canlı yayınında devam etti.

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, gazeteci Kemal Öztürle stüdyo dışında yaptığı kısa söyleşide, Ersin Tatar'ın KKTC'de seçimleri kazanması durumunda mesleğini bırakacağını söylemiş, Kemal Öztürk de bu sözleri Habertürk gazetesindeki köşesine taşımıştı.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Habertürk televizyonunda Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı'nda gündemi değerlendiren konuklardan Adil ve Kemal Öztürk arasındaki polemik bir kez daha açıldı.

Kemal Öztürk ile Adil Gür arasında KKTC seçimi tartışması-Video

"ARAŞTIRMACI OLMAKTAN YORULDUM AMA İNADINA YAPACAĞIM"

Adil Gür, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını tekrarlarken, şunları söyledi:

“Zannediyorlar ki araştırma şirketini, araştırmayı bırakmaktan korkuyorum. Ya arkadaş 50 bin tane işim var. Bu ülkede araştırmacı olmaktan yoruldum zaten. Ama inadına yapacağım. Yazdığın doğru mu değil mi söyle ekranda. Böyle yere bakan, yumuşak korkanlardan korkacaksın. Ben değneğimi elime aldım. Susacak değilim.”





"CUMHURBAŞKANI TATAR DA BANA DESTEK ÇIKTI"

Adil Gür, KKTC’de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın kendisini aradığını ve "Senin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum" dediğini ekledi.

KEMAL ÖZTÜRK: "YAZIYI DEĞİŞTİR, ÖZÜR DİLE DEMEDİN"

Kemal Öztürk ise Adil Gür ile yaşadığı konuşmanın detaylarını paylaştı:

"Beni aradığınızda sizi üzdüysem eğer özür dilerim dedim. Bana 'Yazıyı değiştir, düzelt, bunları söylemedim, iftira atıyorsun' demediniz."





"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BÖYLE DEDİN"

Öztürk, "Siz bana bu cümleleri sarf ettiniz mi, etmediniz mi?. Namusum, şerefim ve 3 çocuğum üzerine yemin ederim ki sen bana bunları ifade ettin"

ADİL GÜR: "SENARYO YAZIYORSUN"

Bunun üzerine Adil Gür, yine tartışma konusu olan sözleri söylemediğini savunurken, Kemal Öztürk'ü senaryo yazmakla suçladı.



Ersin Tatar'ın seçim zaferi akıllara Adil Gür'ü getirdi-haberi için tıklayın