Kıbrıs sorunu için taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de buluşacak

Kıbrıs sorunu için taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de buluşacak

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler çatısında Cenevre'de bir araya gelecek.

Rumların sadece kendi çıkarlarını göztmeleri nedeniyle 52 yıldır süren sorununda yeni bir sayfa daha açılıyor.

BM'DEN TARAFLARA VE GARANTÖRLERE ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN YENİ BULUŞMA

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

SON GÖRÜŞMELER 3.5 YIL ÖNCEYDİ

Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı son görüşmeler 2017 yılında sonuç alınamayarak sona erdirilmişti.

TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM TEKLİFİ "İKİ DEVLET"

Türkiye Kıbrıs'ta federasyona yönelik görüşmelerin şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandığını ve artık iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor.

RUMLAR YÜZÜNDEN 52 YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla 52 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, Rumların uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir sonuca varılamadı.

TÜRKİYE'NİN "KAPALI MARAŞ" ÇIKIŞI RUMLARI ZORLADI

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan bir kısmı 8 Ekim'de halkın kullanımına açıldı.

Rum tarafının uzlaşmaz tavrı yüzünden 46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'ta yaşanan son gelişme, Türk tarafının eski paradigmalarla hareket etmeyeceğine işaret ediyor.