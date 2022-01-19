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    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin Ankara'da görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
    • AA
    • 19.01.2022 - 22:56
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    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi

    CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, bir otelde düzenlenen yemekte, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiği belirtildi.

    YEMEĞE KATILAN İSİMLER

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.

    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi #1

    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi #2

    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi #3

    Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemek yedi #4


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