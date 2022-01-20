Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tek görüşmelerini gerçekleştirmişti.

Bu kez muhalafet liderleri, üçlü bir görüşme yaptı.

MUHALEFET LİDERLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu, Ankara'da akşam yemeğinde buluştu.

Yemekte, liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilirken masa da bir tek Davutoğlu'nun önünde dosya olmadığı dikkat çekti.







