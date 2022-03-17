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    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı

    Sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı.
    • AA
    • 17.03.2022 - 04:10
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    CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki gösterimi eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile izledi.

    Filmi izleyenlerin arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile partililer de yer aldı.

    "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ" YORUMU

    Sinema çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, öncelikle filmin yönetmeni ve oyuncularını yürekten kutladığını belirterek, "Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin de ne kadar değerli bir sözleşme olduğunu bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı #1

    "KADININ DİRENMESİ BANA UMUT VERİYOR"

    Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise "Güzel bir film. Hem acı hem umut var. Yani sonunda kadının yine de pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor." görüşünü paylaştı.

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı #2

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı #3

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı #4

    Kılıçdaroğlu, Bergen filmini İstanbul Sözleşmesi ile yorumladı #5


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