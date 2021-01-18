Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti yaptı

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırının ardından, Ahmet Davutoğlu'nu partisinin İstanbul il başkanlığında ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, birkaç gün önce evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU KAPIDA KARŞILADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu il başkanlığına gelişinde kapıda karşıladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak soruları yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU: "HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu, geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini belirtti.