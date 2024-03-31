DHA

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların yarısına yakını açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin oyları, AK Parti'nin önünde.



CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçlara ilişkin veri girişi devam ederken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız"

Kılıçdaroğlu, anlık sonuçları bir başarı olarak yorumlayarak şunları söyledi:

Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değeceğiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.