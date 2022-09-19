Kılıçdaroğlu Elazığ’da eleştirildiği afişle poz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da, kendisini eleştiren afişlerden birinin önünde fotoğraf çektirerek, afişler için "provokasyon" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar çerçevesinde Elazığ’a geldi.

Parti üyeleri tarafından kalacağı otel önünde folklor gösterisi ile karşılanan Kılıçdaroğlu’na Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Elazığspor forması hediye edildi.

Kılıçdaroğlu, ardından parti üyeleriyle toplantıya katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’na sürpriz

Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı.

Kendisi ve CHP’li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler, sosyal medyaya düştü.

Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

Elazığlılar unutmadı

“Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?” başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin “Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” sözleri hatırlatıldı.

Eleştirildiği afişin önünde poz verip "provokasyon" dedi

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, afişlerden birinin önünde poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Elazığ’da VİDEO