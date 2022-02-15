Kemal Kılıçdaroğlu, fatura ödememe protestosunu elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını geniş kitlelere duyurmak için yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık yayınladığı Twitter videolarının birinde, yüksek elektrik faturalarını eleştirerek kendi faturalarını zamlar geriye alınıncaya kadar ödemeyeceğini açıklamıştı.

Büyük yankı uyandıran bu protesto, kimi kesimlerce 'sivil itaatsizlik' kimileri tarafından ise 'isyana teşvik' olarak yorumlandı.

Hükümetin eleştirilerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu protestosunun kişisel olduğunu duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada protestosuna açıklık getirdi ve neyi amaçladığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu elektrik faturasını neden ödemeyeceğini anlattı VİDEO



"ÖDEYEMEYENLERİN SESİNİ TOPLUMA DUYURMAK İÇİN"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Neden elektrik faturasını ödemeyeceğim dedim? Şunun için; Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Yüzde 127 zam gören bir aile faturasını ödeyemiyor. Bu acıyı benim geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle ödemeyeceğim dedim. Ve ödemeyeceğim de zaten.

"BENİ DONMAKLA MI KORKUTACAKSINIZ"

Çünkü ödeyemeyen vatandaşın sesini duyuracağı bir alan bırakmadılar. Hemen dediler elektriğini kesin Kılıçdaroğlu donsun. Beni donmakla mı korkutuyorsunuz. Sizin feriştahınız gelse donmam, mücadele ederim."