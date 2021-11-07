Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı en çok rahatsız eden benim

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı en çok rahatsız eden benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin aday olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek de mutlu olmayacağını söyledi.

Karar TV’de yayınlanan Gündem Özel programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Elif Çakır ve Taha Akyol’un gündeme dair sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖRMEK İSTİYOR" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini 2023'te rakibi olarak görmek istediği iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisinden çekindiğini belirterek şunları söyledi:

"ERDOĞAN'I EN ÇOK RAHATSIZ EDEN KİŞİYİM"

"Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ben Erdoğan’ın karşısında beni göreceği konusunda mutlu olacağını hiç sanmıyorum. Şu anda en çok rahatsız eden kişi benim.





"ADAY OLURSAM İTTİFAK DAĞILIR"

Bu talep aslında bir noktada Millet İttifakı’nı zora sokma konusunda bir talep. Benim çıkıp evet ben aday olacağım dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz.

"BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Bizim de aklımız var. Oturacağız konuşacağız. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Onlar tek kişilik rejimi savunuyorlar. Dolasıyla biz kendi aramızda karar vereceğiz. Karardan sonra adayımız çıkacak, elbette konuşacak, düşüncesini ifade edecek. Biz de destek vereceğiz."