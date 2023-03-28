Kılıçdaroğlu: Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz Konya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "“Kavgayı bitireceğiz ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte burada yetkililerden müze hakkında bilgiler aldı.

İftar programına katıldı



Kılıçdaroğlu daha sonra bir otelde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda iş dünyası ve STK temsilcileriyle iftar programında buluştu.

"Adaleti tesis etmek için bir başka kişiye kin ve öfke duymadık"

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, adaleti tesis edeceklerini kaydederek şunları söyledi:

“Eğer bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet aranıyorsa, ciddi temel bir sorunumuz var demektir. Adaleti tesis etmek için bir başka kişiye kin ve öfke duymadık. Beraber mücadele ederek adaleti tesis etmek zorundayız. Adaletsizlik varsa, her birimizin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması lazım. İnsan olan, ahdi olan, edebi olan bir kişi haksızlığa uğradığında onun yanında olmak zorundadır. O zaman biz haksızlık karşısında susmadığımızı, haykırdığımızı ifade etmeliyiz. Biz kendi kültürlerimize, kendi özümüze dönmek zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil, siyaset iyilikte yarışma aracı olmalıdır. İyilikte yarışmalıyız. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, ülkeyi büyütürsünüz”

"Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak, güzel bir Türkiye inşa edeceğiz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferber olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle dedi: