Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta Cemevi ve mesire alanı açılışını yaptı

Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta Cemevi ve mesire alanı açılışını yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programları kapsamında geldiği Hacıbektaş'ta, restore edilen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın açılışını yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli’nin 751’inci ölüm yıldönümünde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programları’na katılmak üzere kente geldi.

Kılıçdaroğlu'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri eşlik etti.

Cemevi ve mesire alanının açılışını yaptı

Kılıçdaroğlu ilk olarak Tarihi Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı’na geldi. Restore edilen tarihi cemevi ve mesire alanını Kılıçdaroğlu, kurdele keserek açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, yenilenen Beştaşlar Cemevi ve mesire alanı hakkında Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı.

Mesire alanına hayrat yaptıran Ağbaba'dan Kılıçdaroğlu'na plaket

Annesi ve babası anısına mesire alanına hayrat yaptıran Ağbaba, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta Cemevi ve mesire alanı açılışını yaptı VİDEO