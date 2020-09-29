CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın önlemlerini eleştirirken kahvehaneler için yaptığı önerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sırasında kahvehanelerin kapatılmasını eleştirerek, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

"HER OYUNDA AÇILSIN DEDİM"

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, her elde değil, "her oyunda kağıt açılsın" dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Her elde değil, her oyunda dedim