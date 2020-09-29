Dolar
7.8148
0.182%
Euro
9.1868
0.9083%
Altın
1898.22
0.8977%
Borsa
1123.25
0.1855%
G. Altın
476.7
0.9412%
Bitcoin
84128.92
-0.7821%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C
    Kılıçdaroğlu: Her elde değil, her oyunda dedim

    Kılıçdaroğlu: Her elde değil, her oyunda dedim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın önlemlerini eleştirirken kahvehaneler için yaptığı önerinin yanlış anlaşıldığını savundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 22:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sırasında kahvehanelerin kapatılmasını eleştirerek, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

    "HER OYUNDA AÇILSIN DEDİM"

    Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, her elde değil, "her oyunda kağıt açılsın" dediğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu: Her elde değil, her oyunda dedim

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir