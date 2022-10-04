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    Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıktı

    Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıktı

    CHP lider Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvenceye almak istediklerini söylese de geçmişinde tam tersini savunuyordu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 00:50
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme" adı altında, başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi sunacaklarını açıklaması, yeni bir tartışmayı başlattı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının seçim malzemesi olduğu savunulurken, kendisinin de daha önce başörtüsü karşıtlığına dair açıklamaları da bu savı destekler nitelikte.

    İlkokulda başörtüsü serbestliğine de karşı çıktı

    Nitekim Kılıçdaroğlu, 2010'da AK Parti'nin, başörtüsünün ilkokullarda da serbest olması için başlattığı çalışmayı eleştirerek, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer vermişti:

    "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlıl ödülü alındı, kafa yine aynı kafa :)"

    Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıktı #1


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