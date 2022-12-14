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- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için Almanya'dan döndü
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için Almanya'dan döndü
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 23:10
- Güncelleme : 14.12.2022 - 23:31
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ayrıca siyasi yasak getiren 53. madde uygulanırken, karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, seçimlerde aday olamayacak.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için Almanya programını yarıda kesti
Bu gelişme üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'daki programını iptal ederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.
İmamoğlu havalimanında karşıladı
Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Türkiye’ye döndü. İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi.
Mansur Yavaş da kafilede yer aldı
Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için havalimanına gelem isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer da yer aldı.