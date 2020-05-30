Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladığı mesajında, "İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor" dedi.

Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı bir açıklama yaptı.

"İSTANBUL, TARİHİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YÖNETİLİYOR"

Twitter hesabından fethi kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

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