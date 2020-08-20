Kılıçdaroğlu: Kızıma CHP'li belediyelere girmeyeceksin dedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haber konusu olmaması için kızına partisinin yönetimindeki belediyelere gitmemesini istediğini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan "Gör Beni" programına katıldı. Soru üzerine 1999 yılında SSK Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu, 2001'den beri aktif siyasetin içinde yer aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, emekli olduktan sonra bir dönem sivil toplum kuruluşlarında da çalıştığını anlattı.

Kılıçdaroğlu, oğluna bedelli askerlik yaptırmamasıyla ilgili soru üzerine, "Genel Başkan olduğunuz andan itibaren sadece sizin değil, ailenizin, yakınlarınızın kamuoyunun merceği altında olduğunu unutmamanız gerekiyor." dedi.

"KIZIMI UYARDIM: CHP'Lİ BELEDİYEDEN İÇERİ GİRMEYECEKSİN"

Genel Başkan olduktan sonra çemberin daha da büyüdüğünü, eşinin ve çocuklarının da artık daha dikkatli davranması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kızının eviyle ilgili yaşananlara ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Beni yıpratmak amacıyla kızımın aldığı bir daire üzerinden gazetelere manşetler atıldı. Ben de bir televizyon programında 'Şu kadar para verirseniz size veririm.' dedim o evi. Öyle villa falan değil, mütevazı, yanlış hatırlamıyorsam iki odalı bir ev. 'Biz o parayı veririz.' dediler, 'Çok mutlu olurum.' dedim. Parayı aldık, şimdi kızım daha güzel bir ev aldı, orada oturuyor. Bir kızım avukatlık yapıyor. Kendisine ilk söylediğim söz şu: 'Hiçbir CHP'li belediyeden içeri girmeyeceksin.' Çünkü olur ya girer bir yere, hemen iki fotoğraf, 'Vay efendim geldi, şu oldu, bu oldu vesaire...' bir sürü laf edecekler. Çocuklarım da eşim de çok dikkatliyiz. Zaten bizim normal hayatımız da böyleydi."