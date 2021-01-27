Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen vekillerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen 3 vekil ile bir görüşme yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları, yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i TBMM'deki makamında kabul etti.

GÖRÜŞMEYE ELLERİNDE DOSYALARLA GİTTİLER

Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu iddai edilmişti.

1.5 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

ÇELEBİ: "İSTİFA ETMEYECEĞİZ"

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar"

"GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ" DEMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa 'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etmeyiz ve doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.