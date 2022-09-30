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    Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla görüştü

    BBP Kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, babasının ölümüyle ilgili şüpheleri kaldırmak için araştırma yapacağının sözünü verdi.
    • 30.09.2022 - 21:40
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    Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Açık yaraları kapatacağız"

    "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

    Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu nun oğluyla görüştü #1



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