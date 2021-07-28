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    Kılıçdaroğlu: Mülteci meselesini 2 yılda çözeceğim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde mülteci sorununu 2 yılda çözeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 23:01
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 23:15
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    Kılıçdaroğlu: Mülteci meselesini 2 yılda çözeceğim

    Türkiye'nin son yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden aldığı göç, Avrupa'ya geçiş için göçmenlerin başlıca tercihi olması, Afganistan'dan batıya yaşanan göçün genişlemesiyle yeniden gündem oldu.

    Toplumda kısmen de olsa huzursuzluğa neden olan göçmen sorunuan dair muhalefetten yeni vaatler gelmeye devam ediyor.

    CHP'Lİ ÖZCAN: "SURİYELİLERDEN 10 KAT FAZLA ELEKTRİK PARASI ALACAĞIM"

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli göçmenlerden 10 kat fazla elektrik parası alacağını söylemişti.

    Özcan'ın bu sözleri büyük tepki çekerken, kendisine destek verenler de oldu.

    Partisinden ise "Bizi bağlamaz, kendi ifadesi" açıklaması geldi.

    Kılıçdaroğlu: Mülteci meselesini 2 yılda çözeceğim #1

    KILIÇDAROĞLU: "GÖÇMEN SORUNUNU 2 YILDA ÇÖZERİM"

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da göçmenlerle alakalı bir başka paylaşımda bulundu:

    "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!"

    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine göndereceğiz VİDEO

    Kılıçdaroğlu: Mülteci meselesini 2 yılda çözeceğim #2

    Tanju Özcan: Göçmenleri evinize alıp bakın VİDEO

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