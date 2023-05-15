Kılıçdaroğlu: Mutlaka kazanacağız Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını eleştirerek, mutlaka kazanacaklarını söyledi.

ensonhaber.com

2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cuımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49.36, Kemal Kılıçdaroğlu 44.96 ve Sinan Oğan da 5.25 oy aldı.

Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.

Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın diğer üyeleriyle basın toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka kazanacağız"

Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Kimse oldubittiye heveslenmesi. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne.



İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazancağız.

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