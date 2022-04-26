Kılıçdaroğlu partililere seslendi: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

Kılıçdaroğlu partililere seslendi: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafere giden yoldan vazgeçmeyeceğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri uyardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine değinen Kılıçdaroğlu, zafere giden yolda mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Partilileri uyaran Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin"

"Yol arkadaşlarım bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum size de bir çift lafım var bu engerekler ve çiyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz.

Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum"











