Kılıçdaroğlu'ndan Tabipler Birliği'ne destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs vakalarının geçeği yansıtmadığını savunan Türk Tabipleri Birliğine şükran borçlu olduklarını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği'nin koronavirüs vakalarına yönelik tartışmalı açıklamaları ve son olarak yaşanan kayıpları anmak için başlattıkları "siyah kurdele" kampanyası, kimileri tarafından eleştirilirken, kimilerince de destek buldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TTB'YE DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön safında yer alan sağlık emekçilerine ve Türk Tabipleri Birliğine şükran borçlu olduklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliğine şükran borçluyuz. İyi ki varsınız."