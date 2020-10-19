Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken, muhtarların temsil edildiği bir birliğin kurulması ve fonlanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"MUHTARLAR BİRLİĞİ KURULMALI"

"Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum."