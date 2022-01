Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi uçuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'yi değiştirecek ve dönüştürecek 4 ayaklı stratejileri olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Sanayici İşadamları Derneği'nin düzenlediği akşam yemeğinde iş insanları ile bir araya geldi.

2023 SONRASI 4 STRATEJİ PLANI

Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerini kazandıkları takdirde, izleyecekleri 4 stratei planından bahsederek şunları söyledi:

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

"Birincisi can ve mal güvenliği. Bunlar yoksa demokrasi gelişmemişse savcılar bağımsız değilse medya bağımsız değilse insanlar can ve mal güvenliklerinden endişe ediyorsa o ülke büyümez. Yapılması gereken demokratik standartlarımızı AB düzeyine çıkarmaktır. Üreten Türkiye demek sadece fabrika demek değildir. Hayatın her alanında üretmeliyiz. Sanatta, sanayide, hizmette nitelikli ürünler üretmeliyiz. Katma değerli ürün üretemiyorsanız dünyada söz sahibi olamazsınız. Dünya hızla gelişiyor. Bizim bu hıza ayak uydurmamız lazım."





BİLGİ ÜRETMEK

"İkinci stratejimiz ise bilgi üretmek. Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmezse o ülke katma değer üretemez. Üniversiteler bilgiyi düşünce özgürlüğü ortamında üretir. Bizim üniversitelerimiz gerçekten bilgi üreten konumda mı? Bunu da bütün sanayicilerin sorgulaması lazım. İş dünyasının sorgulaması lazım. Bu gün genç kuşaklar geleceklerini Türkiye’de değil yabancı ülkelerde arıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Varlıklı da olabiliriz, bilgi de üretebiliriz ama hakça bölüşüm sosyal devlet dediğimiz bir kavram var."





HAKÇA BÖLÜŞMEK

"Stratejinin üçüncü ayağı ise hakça bölüşmektir. Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezseniz ülkede huzuru sağlayamazsınız. Herkesin karnının doyabildiği bir sosyal devlet inşa etmek zorundasınız. Herkesten vergi alıyorsunuz, önceliklerinizi iyi belirliyorsunuz. Devlet Planlama Teşkilatının kapatıldığından kaçımızın haberi var? Niye kapatıldı Devlet Planlama Teşkilatı? En yetenekli beyinlerin gittiği, en nitelikli insanların çalıştığı ve geleceğimizi planlayan bu beyinler nerelere gitti? Tamamı yok edildi. Demek ki bizim güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var."





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE LİYAKAT

"Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Sürdürülebilirliğin anahtarı da devlette liyakattir. Nitelikli insanların devlette çalışmasıdır. Devletin sürekli kendisini değişen dünyaya uygun olarak liyakatli insanlar aracılığıyla yenilemesidir.Bu olduğu takdirde Türkiye süratle büyür."