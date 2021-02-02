CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestoları desteklerken, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolara dair bir video mesaj paylaştı.

"ÇOCUKLARIMIZA ŞİDDET UYGULANIYOR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'yu 'kayyum' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek İZLE



POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR

Kadıköy'de bir grup provokatör, yoldan geçen polis araçlarına tekme ve yumruklarla saldırırken görüntülendi.

Kadıköy'de bir grup, polis araçlarını tekmeledi-Video