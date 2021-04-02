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    Kılıçdaroğlu'na yeni makam aracı istendi

    Kılıçdaroğlu'na yeni makam aracı istendi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için TBMM'den yeni makam aracı talep edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 23:01
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için TBMM'den yeni bir makam aracı istendi.

    Halihazırda 2 makam aracı olan Kılıçdaroğlu'na yeni bir araç tahsisinin istenmesi dikkat çekti.

    3. MAKAM ARACI İSTENDİ

    Medyada ofislerine minibüsle, bisikletle gitmekle övünen CHP'li belediye başkanlarının, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na 3. makam aracının tahsisinin istenmesiyle ilgili ne düşündükleri merak ediliyor.

    Kılıçdaroğlu na yeni makam aracı istendi #1

    Kılıçdaroğlu na yeni makam aracı istendi #2

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