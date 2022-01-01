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Kılıçdaroğlu'ndan ailesiyle yılbaşı pozu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte torunun pozladığı fotoğraf karesiyle yeni yıla girdi.
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 00:18
Türkiye 2022 yılına girerken, siyasetçilerden de yeni yıl paylaşımları geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ailesiyle poz verdiği yılbaşı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"TÜRKİYE'NİN AİLELERİNE ÇOK GÜZEL BİR YIL DİLERİZ"
Kılıçdaroğlu, torunu Duru'nun çektiği fotoğrafı paylaşırken de şu ifadeleri kullandı:
"Torunum Duru’nun objektifinden Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!"