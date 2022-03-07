Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır annelerine ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında HDP il binası önünde eylem yapan annelerle de görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'ta yapmayı planladığı ancak kötü hava koşulları gerekçesiyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirecek.

DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret programının en önemli iki durağı 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenler ile HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelerin olması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'liler tarafından çocukları dağa kaçırılan ve evlat nöbeti tutan ailelerin yanına giderek onlara destek olması bekleniyor.