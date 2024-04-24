Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya geleceğinin belli olmasının ardından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadesini kullandı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, basın mensuplarının Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" karşılığını verdi.

Özel ise konuya ilişkin, "Muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ama nezaketi ve müzakereyi terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda bu gelişmeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: