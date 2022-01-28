CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayına çıktığı Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu programa konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da karla mücadele edilirken İngiliz büyükelçisiyle görüşmesine ve Şanlıurfa'ya bedava elektrik vaadine birçok konuya değindi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

ERDOĞAN'IN OYLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

"Samimi söylemek gerekirse, bizim de topluma güven vermemiz lazım. Biz altı lider bir araya gelip ortak fotoğraf verdiğimiz de bu güven sağlanacak. Neyi nasıl yapacağımızı da halka anlatmamız lazım. TÜİK'in önüne gittim, gitmeseydim asgari ücret bu kadar artmazdı.''

İMAMOĞLU'NUN MOBESE GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI

"Defalarca söyledim; benim, CHP'li başkanların telefonlarını dinliyorlar. Yeni bir şey ortaya çıktı. Bir de izliyorlar. İnsan biraz utanır ya.

Bu suçtur. Benim özel hayatımı servis edemezsiniz. Kişinin kişisel yaşamı anayasal güvence altındadır."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme dair açıklamaları VİDEO









ŞANLIURFA'YA BEDAVA ELEKTRİK

"Şanlıurfa'da dedim ki, belediyeyi verin elektriği bedava vereceğiz dedim. Olmaz dedi Erdoğan. Yapacağız."





İSTANBUL'DA KAR YAĞARKEN İNGİLİZ ELÇİYLE GÖRÜŞME

"Bir kar yağdı, sonra tüm tartışma İstanbul oldu. O gece İmamoğlu ile irtibatım vardı. Siz kalktınız bir olay var, insanlar yolda kaldı ama metro... Gece 2'ye kadar açıktı."

İTTİFAK ÇALIŞMALARI

"6 lider görüşüyoruz. Hepimizin ortak bir hedefi var o da bu ülkeye demokrasi getirmek. 6 liderin ortak kararıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında bir metin ortaya çıktı. Her bir genel başkan bu çalışmaları gördü ve anlaşma sağlandı. 6 lider güçlendirilmiş parlamenter sistemin açıklamasını yapacak. Genel başkan yardımcısı arkadaşlar yine görüşecekler ve 6 liderin Ankara'da olduğu bir günde biz bu metne sahip çıkacağız. Şubat ayı içerisinde bunun altına imza atacağız."

