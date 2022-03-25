Yerel yöneticilerine partiye alınan yeni binaları hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, binaların rahatlığı nedeniyle dışarı çıkmamazlık yapmamaları uyarısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Antalya'da İktidara Hazırız - Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yerel teşkilat yöneticilerine talimatlar verdi.

Parti için alınan yeni binalara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yöneticilerini uyardı.

"BİNALAR GÜZEL AMA DIŞARI ÇIKMAMAZLIK ETMEYİN"

CHP yöneticilerinin yerinin sokaklar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Masa başında oturmayacaksınız. Yeni binalar alıyoruz, içi çok güzel. İlk söylediğim şey; inşallah içi bu kadar güzel diye dışarı çıkmamazlık etmezsiniz. Dışarı çıkacaksınız. İçerde oturun güzel, yeriniz olsun ama bizim yerimiz sokaklardır. Bizim yerimiz çiftçinin, sanayicinin, esnafın yanıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan il yönetimlerine: Yeni binalardan çıkmamazlık etmeyin VİDEO

"MASA GÜZEL, KOLTUK GÜZEL..."

Kılıçdaroğlu uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Ben gideceğim derdi, çözümün nasıl olduğunu anlatacağım. Bakın diyeceğim ki; Genel Başkan şu sorunu şöyle çözerim diye.. Dolayısıyla bunların anlatılması lazım. Yoksa masa güzel, koltuk güzel arkada iki fotoğraf var iki tane de bayrak, ne kadar güzel... Koyduk internete oh ne kadar güzel. Yok! Her birimizin alın teri dökmemiz gerekiyor. Türkiye'ye karşı bizim sorumluluğumuz var, evlatlarımıza karşı bizim sorumluluğumuz var."