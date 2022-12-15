Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Moralini bozma, 16 milyon seni kucaklıyor

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Moralini bozma, 16 milyon seni kucaklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini havalimanında karşılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyon seni kucaklıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Berlin programını iptal ederek yurda döndü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Moralini bozma, 16 milyon seni kucaklıyor - VİDEO

Mansur Yavaş ve Kaftanıoğlu da hazır bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havalimanında bir süre İmamoğlu ve kendisini karşılayanlarla görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saraçhane'deki belediye binasına geçti.

"16 milyon seni kucaklıyor"

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda CHP'li isimle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyon seni kucaklıyor" dedi.