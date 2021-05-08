Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e kınama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı.

İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik provokatif saldırısında şu ana kadar 180'e yakın kişi yaralandı.

İslam dünyasından oldupu gibi Türkiye'den de saldırya yönelik sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: "KARDEŞLERİMİZLE YÜREKLERİMİZ BİRDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin saldırgan müdahalesini kınayarak lu ifadelere yer verdi:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!"