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    Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e kınama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 02:40
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    Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e kınama

    İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik provokatif saldırısında şu ana kadar 180'e yakın kişi yaralandı.

    İslam dünyasından oldupu gibi Türkiye'den de saldırya yönelik sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU: "KARDEŞLERİMİZLE YÜREKLERİMİZ BİRDİR"

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin saldırgan müdahalesini kınayarak lu ifadelere yer verdi:

    "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!"

    Kılıçdaroğlu ndan İsrail e kınama #1

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