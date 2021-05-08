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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e kınama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 02:40
İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik provokatif saldırısında şu ana kadar 180'e yakın kişi yaralandı.
İslam dünyasından oldupu gibi Türkiye'den de saldırya yönelik sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU: "KARDEŞLERİMİZLE YÜREKLERİMİZ BİRDİR"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin saldırgan müdahalesini kınayarak lu ifadelere yer verdi:
"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!"