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    Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 21:28
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    Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

    GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

    Kılıçdaroğlu ndan Karamollaoğlu na geçmiş olsun ziyareti #1

    Kılıçdaroğlu ndan Karamollaoğlu na geçmiş olsun ziyareti #2

    Kılıçdaroğlu ndan Karamollaoğlu na geçmiş olsun ziyareti #3


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