Kılıçdaroğlu'ndan Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonucu olası savaş durumunda en büyük zararı Türkiye'nin göreceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla zirveye ulaştı.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde en büyük zararı görecek ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR SAVAŞ ÇIKARSA, EN BÜYÜK ZARARI GÖRECEK OLAN ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE"

"Bütün dünyanın dikkatle izlediği bir Ukrayna krizi var." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla sizler de milletvekili ya da sade yurttaşlar olarak dikkatle izliyorsunuz. Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımazlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Ulusal bağımsızlık savaşını hangi koşullarda verdiğimiz, hepimizin belleklerinde kazılıdır. Dolayısıyla bölgedeki bir savaşın Türkiye’ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek, sadece insan olarak bizim değil aslında bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Eğer böyle bir savaş çıkarsa, en büyük zararı görecek olan ülkelerden birisi Türkiye’dir.

"TOPLAM BUĞDAY İTHALATIMIZIN YÜZDE 87'SİNİ RUSYA VE UKRAYNA'DAN YAPIYORUZ"

Tabii Rusya bu süreç içinde 2014’e göre, daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014’te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları artıyor. Bunlar da Rusya’nın işini kolaylaştırıyor. Toplam buğday ithalatımızın yüzde 87’sini Rusya ve Ukrayna’dan yapıyoruz. Çıkacak savaşın bize maliyetini göstermek açısından; doğalgaz ithalatımızın yüzde 40’ı, petrol ithalatımızın yüzde 25’i Rusya’dan yapılıyor. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 25’i Rusya’dan ve Ukrayna’dan.





"BİRİLERİ MONTRÖ ANLAŞMASI’NI TARTIŞMAYA AÇARSA, DOĞURACAĞI VAHAMETİ 84 MİLYONUN İYİ BİLMESİ LAZIM"

Bu girişi yapmamın nedeni şu. Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için… Montrö Sözleşmesi Türkiye’nin güvenliği açısından bölgenin güvenliği açından, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşma. Ama birileri tarihi bilmeyen birileri, dünyayı iyi okumayan birileri, Montrö Anlaşması’nı tartışmaya açarsa; bunun doğuracağı vahameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. O nedenle hepimizin dış politikada sağduyu ile hareket etmesi lazım, dikkatli olması lazım, Türkiye’nin çıkarlarına odaklanması lazım."