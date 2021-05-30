Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
306.878
-3.54%
EXEN Coin
31.67
-2.34%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    Kılıçdaroğlu'nun 'kafir ve zalim' paylaşımına tepkiler

    Kılıçdaroğlu'nun 'kafir ve zalim' paylaşımına tepkiler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un Fethi için düzenlenen etkinliğe katılımından bir fotoğrafıyla paylaştığı ifadeler, takipçilerinin tepkisine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 08:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMA ATATÜRK TEPKİSİ

    Kılıçdaroğlu, etkinlikten pozlanan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, Ayasofya'da önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende imam Mustafa Demirkan'ın sarf ettiği sözlerin Atatürk'e yönelik olduğu iddiası sonrası, şu ifadelere de yer verdi:

    "Ayrıca kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam'dan beri çok iyi biliriz."

    "KAFİR" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİLER

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında 'kafir ve zalim' ifadelerini kullanması, kendisini destekleyen bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, "Mühafazakar ve İslamcı kesimlere şirin görünme çabası" olarak yorumlandı.

    Kılıçdaroğlu nun kafir ve zalim paylaşımına tepkiler #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir