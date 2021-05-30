Kılıçdaroğlu'nun 'kafir ve zalim' paylaşımına tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un Fethi için düzenlenen etkinliğe katılımından bir fotoğrafıyla paylaştığı ifadeler, takipçilerinin tepkisine neden oldu.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMA ATATÜRK TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, etkinlikten pozlanan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, Ayasofya'da önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende imam Mustafa Demirkan'ın sarf ettiği sözlerin Atatürk'e yönelik olduğu iddiası sonrası, şu ifadelere de yer verdi:

"Ayrıca kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam'dan beri çok iyi biliriz."

"KAFİR" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİLER

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında 'kafir ve zalim' ifadelerini kullanması, kendisini destekleyen bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, "Mühafazakar ve İslamcı kesimlere şirin görünme çabası" olarak yorumlandı.