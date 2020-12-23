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    Kılıçdaroğlu'nun kanunsuz işlerden vergi alınsın sözüne CHP'li vekilden destek

    Kılıçdaroğlu'nun kanunsuz işlerden vergi alınsın sözüne CHP'li vekilden destek

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın" sözlerine partisinin milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, vergi kanununu örnek göstererek destek çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 23:07
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 23:20
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    Önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir tartışma başlattı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hütümek tarafında "mantık dışı" denerek tepkilere neden olurken, kendisine bu konuda ilk destek partisinden geldi.

    Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın-Video

    HAMZAÇEBİ: "SUÇ DA OLSA, KAZANÇ VERGİLENDİRİLEBİLİR"

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan madde 9/2'ye atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

    "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız' dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten  elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir. (Vergi Usul Kanunu Madde 9/2)"

    Kılıçdaroğlu nun kanunsuz işlerden vergi alınsın sözüne CHP li vekilden destek #1

    Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın-haberi için tıklayın

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