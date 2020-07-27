Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmayan Gürsel Erol PM'de

CHP'nin Parti Meclisi seçiminde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listeye sokmadığı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yeterli oy alırken, Sezgin Tanrıkulu kadın kotasına takıldı.

Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNDE OLMAYAN "KAZANANLAR"

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

İHRAÇ EDİLMEK İSTENEN GÜRSEL EROL DA SEÇİLDİ

Yaklaşık 2 yıl önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdığı için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve uyarı cezası alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmadığı halde PM’ye girmeye hak kazandı.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı, ancak bu isimler disipline sevk edilmemişti.

Gürsel Erol'dan şehit öğretmen için Tunceli'de yürüyüş çağrısı

PKK'NIN KATLETTİĞİ ÖĞRETMEN İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ

Gürsel Erol, terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bu olayı, terörü kınamak için Tunceli'nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli'nin cumhuriyet, hoşgörü kenti olduğunu, bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak teröre, terör örgütlerine direnmek için Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Tunceli'de 'teröre hayır' demek için bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüze parlamentoda görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum. Çünkü terör Türkiye'de bir siyasi partinin meselesi değil, terör Türkiye'de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur."





CHP İÇİNDEKİ EN KESKİN HDP KARŞITI VEKİL

Gürsel Erol aynı zamanda, partisinin Genel Kurulu'nda HDP içinde terör örgütünü destekleyen vekillere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakın, ben bunu CHP grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli."



SEZGİN TANRIKULU, CİNSİYET KOTASINA TAKILDI

İlk 52 kişilik listede olmasına rağmen, CHP tüzüğü gereği cinsiyet ve gençlik kotasına takılarak PM'ye giremeyen isimlerden biri de İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.