Kırıkkale'de tamir ettiği asansör üzerine düşen işçinin durumu ağır

DHA
Kırıkkale'de feci bir olay yaşandı.
Olay, öğle saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğunda meydana geldi.
Tamir ettiği asansör üzerine düştü
Yunus A., asansör arızası için çalışmaya başladı. Yunus A.'nın üzerine bir süre sonra asansör düştü.
İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati durumu kritik
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yunus A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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