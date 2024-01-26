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Kırıkkale'de tamir ettiği asansör üzerine düşen işçinin durumu ağır

Kırıkkale'de tamir ettiği asansör üzerine düşen işçinin durumu ağır Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitede asansör tamir eden işçi dehşeti yaşadı. Onardığı asansör üzerine düşen işçinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.