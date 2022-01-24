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    Kırşehir'de CHP'li belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

    Kırşehir'de Kaman Belediyesi CHP meclis üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:39
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    Kırşehir'de CHP'li belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

    Kırşehir'in Kaman ilçesinde CHP'li 2 belediye meclis üyesi istifa etti.

    Kaman Belediyesi CHP meclis üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu, AK Parti'ye geçti.

    2 CHP'Lİ BELEDİYE ÜYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

    AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine, Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu ve partililer katıldı.

    Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, "AK Parti Kaman Teşkilatı, her geçen gün daha güçlenerek Kaman halkının hizmetkârı olmaya devam etmektedir. Partimize üye olan meclis üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

    Kırşehir de CHP li belediye meclis üyeleri AK Parti ye geçti #1

    Kırşehir de CHP li belediye meclis üyeleri AK Parti ye geçti #2


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