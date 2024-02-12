Kırşehir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 kişi AK Parti'ye katıldı

DHA

Seçimlere sayılı günler kala AK Parti'ye üyelikler artıyor.

Gelecek Partisi'nden AK Parti’ye katılımlar sürüyor.

Son olarak Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'ndan il ve ilçe yöneticileri dahil 1025 üye istifa etti.

AK Parti'ye katıldılar

Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri dahil 1025 üye, AK Parti'ye katıldı.

"Allah utandırmasın"

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük.



Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun.