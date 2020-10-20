KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lideri ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim Pazartesi günü bir araya gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis dün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Dostane şekilde geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde Anastasiadis’in, Tatar ile en kısa zamanda görüşmek istediğini ifade ettiği öğrenildi. Tatar da, Anastasiadis'in isteğine olumlu karşılık verdi.

26 EKİM'DE BİR ARAYA GELECEKLER

İki liderin BM'nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Anastasiadis, yayınladığı mesajda da Tatar'ı kutlamış ve en kısa zamanda görüşme isteğini açıklamıştı.