Dolar
7.8852
0.0825%
Euro
9.2803
0.0517%
Altın
1900.64
-0.1707%
Borsa
1205.37
0%
G. Altın
481.621
-0.1426%
Bitcoin
92796.96
0.0534%
EXEN Coin
11.59
-1.25%
15ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 15 C

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lideri ile görüşecek

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim Pazartesi günü bir araya gelecek.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 05:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lideri ile görüşecek

     

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis dün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

    Dostane şekilde geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde Anastasiadis’in, Tatar ile en kısa zamanda görüşmek istediğini ifade ettiği öğrenildi. Tatar da, Anastasiadis'in isteğine olumlu karşılık verdi.

    26 EKİM'DE BİR ARAYA GELECEKLER

    İki liderin BM'nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Anastasiadis, yayınladığı mesajda da Tatar'ı kutlamış ve en kısa zamanda görüşme isteğini açıklamıştı.

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir