KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB tarafsızlığını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne alınmasıyla AB'nin objektifliğini ve tarafsızlığını kaybettiğini söyledi.

Ankara’da Gazi Üniversitesinde, "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni" düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Kıbrıs şehitlerinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları konulu video gösterildi.

KANLI NOEL'DE 3 KARDEŞİNİ KAYBEDEN DEKAN SUNUM YAPTI

Anma töreninde, Rumların 1963’te düzenlediği ve Kanlı Noel olarak bilinen saldırıda 3 kardeşini (Murat, Kutsi ve Hakan İlhan) kaybeden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sunum yaptı.

İlhan, 1963’te Kıbrıs’ta Türk Alayı’nda doktor olarak görev yapan ve eşi Mürüvet ile 3 çocuğu şehit edilen babası emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’ın hayatını anlattı.

Kanlı Noel saldırısını anlatırken duygu dolu anlar yaşayan İlhan, söz konusu saldırının yaşandığı ve bugün Barbarlık Müzesi olan evi herkesin ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

TATAR: "KKTC, TÜRKİYE'NİN KOPMAZ BİR PARÇASI"

Cumhurbaşkanı Tatar ise Kıbrıs’ın tarihi ve İngilizlerin işgalinin ardından Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlu süreci hatırlattı.

Kıbrıs’ın tüm Türklerin milli davası olduğunu belirten Tatar, “KKTC’nin büyük Türkiye’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının da bekası için daha da güçlendirilmesi, daha da geleceğe umutla bakabilmesi noktasında artık siyasetimizi daha da kökleştirmek durumunda olduğumuzu tekrar bugün buradan paylaşmak istiyorum.” dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ, TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ"

Kıbrıs Türk halkının 2004’te yapılan Annan Planı'nı kabul ettiğine ancak Rum tarafının AB’ye alınacağını bildiği için büyük bir rahatlıkla "Hayır" dediğine işaret eden Tatar, “Buna rağmen bize verilen sözler 'Evet' derseniz izolasyonlar, ambargolar, kısıtlamalar, yani bizim üzerimizde bulunan çeşitli engeller kalkacak demelerine rağmen şu anda bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır ama Rum tarafı 'Hayır' demesine rağmen tek taraflı olarak AB’ye alınmıştır. “ diye konuştu.

Tatar, özellikle AB olmak üzere kendileri üzerindeki uluslararası baskıların devam ettiğini dile getirerek, “Hem Yunanistan’ın hem GKRY’nin AB’ye dahil olmasıyla AB objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiştir.” ifadesini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE İLE DAHA DA YAKINLAŞACAK"

KKTC’nin ana vatan Türkiye ile her türlü ilişkisini her geçen gün daha da geliştirdiğine vurgu yapan Tatar, dünyanın tecrit ettiği Kıbrıs Türk halkının ana Türkiye ile daha da yakınlaşacağının altını çizdi.

"BU MİLLET BUNU KABUL ETMEZ"

Ada'da çözüm için 1960’tan bu yana devam eden müzakerelerde herhangi bir sonuca varılmadığına işaret eden Tatar, Rum hegemonyası ve boyunduruğu altında bir bakıma Yunanistan’a bağlanmasına gidecek bir yolu asla kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Bu millet bunu kabul etmez. Bu milletin bekası, bu milletin tarihi geçmişi ve haliyle Kıbrıs Türk halkına her dönem sahip çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şeye onay vermesi mümkün olmadığına göre, artık yeni siyasetin daha da kökleşmesi gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum.”

"TEK ANLAŞMA, KIBRIS'TA İKİ BAĞIMSIZ DEVLETTİR"

Yeni siyasetin iki ayrı egemen devleti kapsadığını dile getiren Tatar, “Ne olacaksa olacak, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan şu anda 60 yıldır Kıbrıs’ın gerçeklerine göre, yan yana olan iki ayrı bağımsız egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu politikanın tabii ki benimsenmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteği vardır. Bu önemlidir. Bu desteği de aldıktan sonra Kıbrıs Türk halkı bu siyasetin gerisine gitmemelidir ve gidemeyecektir.” dedi.