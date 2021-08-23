KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rumlara pasaport tepkisi: Bu bir ırkçılıktır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının, kendisi dahil 14 Türk politikacının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmesini ırkçılık olarak yorumladı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarının iptal edileceğini duyurmuştu. Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmişti.

"ÇAĞDIŞILIK, IRKÇILIK"

GKRY’nin aldığı pasaport kararının ardından Tatar, GKRY’ye tepki göstererek, "Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

"BU KARARI REDDEDİYORUM"

Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum” ifadelerini kullanarak, “Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” dedi.

"KIBRIS CUMHURİYETİ, İKİ HALKA AİTTİR"

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaşmadan dolayı doğan haktan alındığını hatırlatarak, bu hakka saygı duyulmasını talep etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirten Tatar, "Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır" ifadelerini kullandı.